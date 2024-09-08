نشرت وكالة «عمون»، صباح اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تحقيق قوات الاحتلال مع سائقي الشاحنات في جسر الملك الحسين، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار عند المعبر والذي أودى بحياة 3 إسرائيليين.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في معبر الكرامة، دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لـ«وفا»، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس، متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وقُتل ثلاثة إسرائيليين، اليوم الأحد، في إطلاق نار في جسر الملك حسين (معبر الكرامة).

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل المصابين الإسرائيليين الثلاثة في عملية إطلاق النار في معبر الكرامة على الحدود مع الأردن، كما أُعلن مقتل منفذ العملية وهو سائق شاحنة.



