 تفاصيل مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا - بوابة الشروق
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تفاصيل مران منتخب مصر استعدادًا لمواجهة بوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 12:13 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 12:13 ص

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريبات للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كاب فيردي التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، والتي شهدت فوز الفراعنة بثلاثية نظيفة .

بينما أدى باقي اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة كاب فيردي تدريبات استشفائية قبل لقاء بوتسوانا المقبل.

ويستعد منتخب مصر للسفر غدًا الأحد إلى بتسوانا على متن طائرة خاصة لمواجهة بتسوانا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية منالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

حضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.


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