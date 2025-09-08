ليفاندوفسكي يقود بولندا لمطاردة هولندا على صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم

وتفوق أصحاب الضيافة في السيطرة الميدانية والاستحواذ والمحاولات على المرمى.

وأحرز مدافع أستون فيلا الإنجليزي، ماتي كاش، هدف التقدم في الدقيقة 27 من تسديدة قوية.

وواصل مدافع بولندا تألقه للمباراة الثانية على التوالي، بعدما كان قد أحرز هدفا ثمينا تعادل به منتخب بلاده أمام هولندا في الجولة الماضية.

وعزز التقدم مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعدما تسلم تمريرة وضعته في موقف انفراد بحارس فنلندا ولم يجد صعوبة في التسجيل.

ومع بداية الشوط الثاني ، أضاف ياكوب كامينسكي في الهدف الثالث لبولندا في الدقيقة 54، ليحكم المنتخب المضيف قبضته على المباراة.

لكن الدقائق الأخيرة حملت هدفا فنلنديا سجله بنجامين كالمان عند الدقيقة 88 ليقلص الفارق للضيوف ولكن بعد فوات الأوان، كما تم إلغاء هدف آخر بداعي وجود مخالفة لتفوز بولندا 3 / 1.

ورفع الفوز الكبير رصيد بولندا إلى 10 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب هولندا المتصدر والذي لعب خمس مباريات ، أما منتخب فنلندا فتجمد رصيده عند 7 نقاط ليظل في المركز الثالث.