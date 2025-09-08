جهاز مدينة الشيخ زايد يواصل أعمال الصيانة والزراعة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة

قام جهاز مدينة الشيخ زايد، بتنفيذ أعمال متكاملة بالحي الحادي عشر – المجاورة الرابعة، تضمنت صيانة وري المسطحات الخضراء، وقص وتهذيب الأسوار النباتية، وتقليم النخيل، إلى جانب أعمال ترقيع النجيل لضمان استدامة المساحات المزروعة بكفاءة عالية.

جاء ذلك، ضمن خطة شاملة لإدارة الزراعة بالجهاز تستهدف تكثيف أعمال الصيانة والري والتجميل في مختلف الأحياء، بما يعزز من مكانة مدينة الشيخ زايد كأحد المدن الجديدة التي تتسم بجودة الحياة وتكامل الخدمات.

كما تابع الجهاز، أعمال الوقاية والرش بالمبيدات الحشرية بشارع البستان، حفاظاً على الصحة العامة والحد من انتشار الحشرات الضارة، بما يضمن بيئة صحية وآمنة لسكان المدينة.

وأكد الجهاز، استمراره في دعم ومتابعة جهود إدارة الزراعة والقطاعات المختلفة، للحفاظ على البيئة الخضراء والمظهر الجمالي، ويهيب بالسادة المواطنين التعاون في صون المرافق العامة والمساحات الخضراء بوصفها ملكية عامة ومتنفساً طبيعياً للجميع.



