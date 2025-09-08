محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية إتليدم في مركز أبوقرقاص

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مركز طب الأسرة بقرية إتليدم بمركز أبوقرقاص، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمقام على مساحة 1200 متر مربع، لخدمة أكثر من 35 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات طبية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن افتتاح المركز الطبي يُعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بمركز أبوقرقاص، ويعكس حرص الدولة على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، وتقديم رعاية طبية متكاملة للمواطنين وفق أحدث النظم والمعايير، بما يسهم في تحسين المؤشرات الصحية.

وتفقد المحافظ، خلال جولته، كل أقسام المركز، حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات التي ستُقدَّم للمواطنين، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول مكونات المشروع والخدمات الطبية التي يقدمها في إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تجهيزه وفق أحدث المعايير، ويشمل كل التخصصات المطلوبة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة ضمن جهود دعم قطاع الصحة بالمحافظة.

فيما حرص "كدواني"، خلال جولته بأقسام المركز، على التواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى للتأكد من رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم لتذليل أي عقبات قد تواجه سير عمل المنظومة، مشددًا على الأطباء بضرورة التواجد خلال مهام عملهم، وتقديم الدعم الطبي والمعنوي للمرضى.

من جانبه، أشار الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن المركز تم تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للتعمير– منطقة تعمير المنيا، ويتكون المبنى من 57 غرفة، ويضم ثلاثة أدوار تشمل: الدور الأرضي (الطوارئ، عيادة طب الأسرة، عيادة متابعة حمل، عيادة متابعة الأطفال، ملفات طبية، صيدلية، وحدة تعقيم ومغسلة، قسم أشعة، مكتب صحة، قسم تطعيمات).

كما يشمل الدور الأول في المركز: (عيادة أسنان، عيادات خارجية، تنظيم أسرة، قاعة تدريب، معمل دم، معمل طفيليات، غرفة مشورة، غرفة تثقيف صحي)، والثاني "يضم سكنًا للأطباء وهيئة التمريض، بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومكتب مدير الوحدة والحسابات".

وأضاف وكيل الوزارة، أن المركز الطبي يقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل خدمات الطوارئ، والتطعيمات، ومتابعة الأطفال والحوامل، وعيادات الأسنان، والمعامل، وتنظيم الأسرة، والمشورة الأسرية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، من بينها: "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، مبادرة الأم والطفل، مبادرة الألف يوم الذهبية".

كما يتميز المركز بتوفير جميع سبل الدعم التي تسهّل على المواطنين الحصول على الخدمة الطبية، إذ جُهّز بأنظمة الاستدعاء الرقمي داخل العيادات، إلى جانب مسارات ورامبات ومصعد ودورات مياه مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن إتاحة الخدمة الطبية بشكل ميسر وآمن لجميع الفئات.

وكرّم "كدواني"، خلال الافتتاح، الدكتور إبرام سليمان لبيب، مدير الإدارة الصحية بأبوقرقاص، بمناسبة ترقيته مديرًا لإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، مثمنًا جهوده المخلصة وإنجازاته المتميزة في خدمة القطاع الصحي، وما قدمه من عطاء ملموس ساهم في رفع مستوى الأداء والارتقاء بالخدمات الطبية بالإدارة الصحية.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح: "الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة، وهشام الضوي، رئيس مركز أبوقرقاص".