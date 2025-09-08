الصين تتجه إلى أوروبا وآسيا لتعويض أسواق أمريكا المفقودة

• زيادة صادرات بكين إلى بروكسل بأكثر من 10% في أغسطس وانخفاضها 33% إلى واشنطن

انعكست التعريفات الجمركية سلبا على التبادل التجاري بين أمريكا والصين خلال شهر أغسطس الماضي، وإيجابا على علاقة بكين بالاتحاد الأوروبي، ففي حين تراجعت صادرات بكين لواشنطن بنسبة 33%، زادت إلى أوروبا بنسبة 10.4%، وآسيا 22%.

وكشفت بيانات إدارة الجمارك الصينية اليوم الإثنين، أن صادرات بكين إلى الولايات المتحدة هبطت بنسبة 33% في أغسطس لتصل إلى 47.3 مليار دولار، بينما انخفضت وارداتها من الولايات المتحدة بنسبة 16% لتصل إلى 13.4 مليار دولار.

وأوضحت أن صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10.4% لتصل إلى 46.8 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات من الاتحاد المكون من 27 دولة بشكل طفيف لتصل إلى 22.8 مليار دولار.

وارتفعت شحنات الصين إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 22.5% في الفترة نفسها.

وبصورة عامة، نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة في 6 أشهر، خلال أغسطس الماضي، أي منذ يناير وفبراير، حيث ارتفعت بنسبة 2.3% فقط.

ويتم تسجيل بيانات الشهرين الأولين من العام معًا لتعويض التفاوتات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الطويلة، وفق ما ذكرته "يورو نيوز".

ويعتمد صانعو السياسات في الصين على الشركات المصنعة لتنويع استثماراتها في أسواق أخرى في أعقاب السياسة التجارية المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما مكّنهم من تأجيل طرح دعم مالي إضافي في الربع الرابع.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات الصادرة من الصين ارتفعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي في أغسطس، متجاوزةً توقعات بزيادة قدرها 5% في استطلاع أجرته رويترز، ومسجلةً أبطأ نمو في ستة أشهر. ومقارنةً بزيادة يوليو التي فاقت التوقعات والبالغة 7.2%.

ونمت الواردات بنسبة 1.3%، بعد نمو بنسبة 4.1% في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاعًا بنسبة 3.0%.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: "أود أن أقول إن الرقم لا يزال جيدًا، وقد دامت مرونة الصادرات لفترة أطول مما توقعنا".

وتُشكل تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية اختبارًا صعبًا للاقتصاد الصيني المُوجه نحو التصدير، لكن المحللين يقولون إن صانعي السياسات يترددون في تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة، وإن كانت ضرورية، تحت ضغط خارجي.

واتفق أكبر اقتصادين في العالم في 11 أغسطس على تمديد هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يومًا أخرى، مما يُبقي على الرسوم الأمريكية بنسبة 30% على الواردات الصينية و10% على السلع الأمريكية، لكن يبدو أنهما يُكافحان لرسم مسار لما بعد فترة التوقف الحالية.

ويحذر الاقتصاديون من أنه بمجرد أن تتجاوز رسوم ترامب الجمركية 35%، فإنها تُصبح باهظة التكلفة على المُصدرين الصينيين.

ولم تُسفر زيارة كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشنغ قانغ، إلى واشنطن أواخر الشهر الماضي عن نتائج تُذكر.

وقالت دان وانغ، مديرة قسم الصين في مجموعة أوراسيا: "الصادرات صامدة بشكل جيد حتى الآن".

وأضافت: "انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة، لكن أداء الطرق الأخرى أفضل من العام الماضي. كما أن العديد من الصادرات مرتبط بالمصانع الصينية التي تتجه إلى الخارج وتستورد المواد الخام وغيرها من المدخلات من الصين".

يسعى المنتجون الصينيون إلى زيادة صادراتهم إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتعويض تأثير رسوم ترامب الجمركية، لكن لا توجد دولة أخرى تقترب حتى من القوة الاستهلاكية الأمريكية، التي كانت تستهلك في السابق أكثر من 400 مليار دولار من البضائع الصينية سنويًا.

ومع تهديد ترامب في يوليو بفرض رسوم جمركية جزائية بنسبة 40% على البضائع التي يُعتقد أنها تُشحن من الصين إلى الولايات المتحدة للتهرب من رسومه السابقة، يبقى من غير الواضح إلى متى سيتمكن أصحاب المصانع الصينية من إيجاد مشترين بهذه الطريقة.

وبلغ فائض الميزان التجاري الصيني في أغسطس 102.3 مليار دولار، مقارنةً بـ 98.24 مليار دولار في يوليو، ولكنه لا يزال أقل بكثير من 114.8 مليار دولار في يونيو.

ويترقب المحللون ما إذا كان المسؤولون سيقدمون دعمًا ماليًا إضافيًا في الربع الأخير لتحفيز الطلب المحلي.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة على أساس شهري إلى 55 مليون دولار في أغسطس، مقارنة بـ 41 مليون دولار في يوليو، ولكنها انخفضت بنسبة 25.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتُعدّ مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة، التي تتحمل درجات الحرارة العالية، ضرورية للعديد من المنتجات، بما في ذلك الغسالات والسيارات والمعدات العسكرية.

وتسيطر الصين على السوق العالمية لمعالجة المعادن النادرة، وقد أدى فرض قيود على صادراتها في أبريل إلى توقف الإنتاج مؤقتًا في بعض المصانع في أوروبا وإثارة المخاوف بشأن إغلاق المصانع في الولايات المتحدة.