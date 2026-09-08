أجرى هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لعدد من مدارس قرية البتانون التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، لمتابعة جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة مدارس البتانون الثانوية المطورة، والفتوح للتعليم الأساسي، والنهضة الابتدائية ورياض الأطفال، والمشير محمد عبد الغني الجمسي الثانوية بنات، والسيدة خديجة الإعدادية.

وتفقد وكيل الوزارة خلال الجولة الفصول الدراسية ودورات المياه والأفنية والمداخل والمرافق، إلى جانب المناطق المحيطة بأسوار المدارس، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التجهيز وعدم ترك أي ملاحظات قد تؤثر على انتظام الدراسة.

وأكد عنتر، ضرورة جاهزية الفصول من حيث النظافة والترتيب والتهوية وسلامة المقاعد والتجهيزات، مع استمرار رفع كفاءة دورات المياه والتأكد من صلاحيتها وتوافر المستلزمات اللازمة بها.

وشدد وكيل الوزارة على الاهتمام بالنظافة العامة داخل المدارس ومحيطها الخارجي، ورفع أي مخلفات أو إشغالات بجوار أسوار المدارس، بما يضمن توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة وظهور المدارس بالمظهر اللائق.

كما تابع وكيل الوزارة موقف استلام وتوزيع الكتب الدراسية، موجهاً بسرعة الانتهاء من إجراءات استلامها وتجهيزها وتسليمها للطلاب مع بداية الدراسة، بما يضمن انتظام العملية التعليمية من اليوم الأول.

وأكد هاني عنتر أن الاستعداد للعام الدراسي مسؤولية مشتركة، تتطلب متابعة ميدانية يومية ورصد أي ملاحظات والتعامل معها فورًا، مشددًا على رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها وعدم الانتظار حتى بدء الدراسة.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة المتابعات الميدانية التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للتأكد من جاهزية المدارس، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026.