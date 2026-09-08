بوليفيا تعلن مصرع 9 أشخاص جراء انفجار في قاعدة عسكرية

أعلنت السلطات في دولة بوليفيا الواقعة وسط قارة أمريكا الجنوبية، وفاة 9 أشخاص إثر انفجار وقع يوم الجمعة في ثكنة ​عسكرية ببلدية فياتشا في بوليفيا، التي تبعد بنحو ‌30 كيلومترا عن العاصمة لاباز.

وقالت السلطات إن الانفجار وقع ​في حدود الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة في منطقة تستخدم لتخزين ​مواد تخص المتفجرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

كما صرح قائد الجيش في بوليفيا، هيكتور ​ألاركون، في بيان بأن تم تجنب كارثة أسوأ ⁠لأن كثيرين من أفراد فوج بوليفار كانوا خارج الثكنة ​يشاركون في جولة ترفيهية بالدراجات الهوائية عندما وقع الانفجار.

وقال رئيس بوليفيا، رودريجو باز، إن سبب الانفجار قيد التحقيق، لكنه يبدو أنه ​حادث ناجم عن ​التعامل غير ⁠السليم مع المتفجرات المخزنة في المنشأة العسكرية.

فيما قالت وزارة الدفاع في بوليفيا إن الجثة التاسعة عثر عليها بين الأنقاض، ظهر الاثنين، ونقلت ​إلى المشرحة للتعرف على هويتها.

وأوضح قائد الجيش في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "أولويتنا تظل هي ​العثور على رفاقنا الذين ما زالوا في عداد المفقودين ​وتقديم إجابات لأسرهم في أقرب وقت ممكن".

وأفادت وزيرة الصحة في بوليفيا، مارسيلا فلوريس، ‌أمس ⁠الاثنين، بأن 84 شخصا تلقوا العلاج منذ وقوع الانفجار يوم الجمعة، ولا يزال 31 شخصا في المستشفى.

وبدوره، أعلن رئيس بوليفيا فترة حداد وطني وحث على عدم تسييس ⁠هذه ​المأساة.

وقال: "تقوم قواتنا المسلحة بمراجعة البروتوكول الخاص بها ​وكل ما هو ضروري لتوفير مزيد من ​الأمان، ليس ⁠فقط للجنود والضباط، بل أيضا للسكان المقيمين بالقرب من القواعد العسكرية".

ولم يتطرق ​البيان إلى عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.