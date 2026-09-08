بوليفيا تعلن مصرع 9 أشخاص جراء انفجار في قاعدة عسكرية

أعلنت السلطات في دولة بوليفيا الواقعة وسط قارة أمريكا الجنوبية، وفاة 9 أشخاص إثر انفجار وقع يوم الجمعة في ثكنة عسكرية ببلدية فياتشا في بوليفيا، التي تبعد بنحو 30 كيلومترا عن العاصمة لاباز.
وقالت السلطات إن الانفجار وقع في حدود الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة في منطقة تستخدم لتخزين مواد تخص المتفجرات، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
كما صرح قائد الجيش في بوليفيا، هيكتور ألاركون، في بيان بأن تم تجنب كارثة أسوأ لأن كثيرين من أفراد فوج بوليفار كانوا خارج الثكنة يشاركون في جولة ترفيهية بالدراجات الهوائية عندما وقع الانفجار.
وقال رئيس بوليفيا، رودريجو باز، إن سبب الانفجار قيد التحقيق، لكنه يبدو أنه حادث ناجم عن التعامل غير السليم مع المتفجرات المخزنة في المنشأة العسكرية.
فيما قالت وزارة الدفاع في بوليفيا إن الجثة التاسعة عثر عليها بين الأنقاض، ظهر الاثنين، ونقلت إلى المشرحة للتعرف على هويتها.
وأوضح قائد الجيش في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، أن "أولويتنا تظل هي العثور على رفاقنا الذين ما زالوا في عداد المفقودين وتقديم إجابات لأسرهم في أقرب وقت ممكن".
وأفادت وزيرة الصحة في بوليفيا، مارسيلا فلوريس، أمس الاثنين، بأن 84 شخصا تلقوا العلاج منذ وقوع الانفجار يوم الجمعة، ولا يزال 31 شخصا في المستشفى.
وبدوره، أعلن رئيس بوليفيا فترة حداد وطني وحث على عدم تسييس هذه المأساة.
وقال: "تقوم قواتنا المسلحة بمراجعة البروتوكول الخاص بها وكل ما هو ضروري لتوفير مزيد من الأمان، ليس فقط للجنود والضباط، بل أيضا للسكان المقيمين بالقرب من القواعد العسكرية".
ولم يتطرق البيان إلى عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.