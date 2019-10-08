تعرف على ما قاله «ميتشو» خلال جلسته مع رئيس الزمالك

عقد الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، جلسة مع مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، بناء على رغبة الأخير للحديث عن أسباب التعادل مع إف سي مصر في الجولة الثالثة للدوري الممتاز، وذلك مساء أمس الأثنين.

وكشفت تقارير صحيفة، أن ميتشو أكد لرئيس النادي في الجلسة أن هناك بعض الأخطاء الفنية التي تسببت في خسارة الفريق لنقطتين بالتعادل مع إف سي مصر، بعد استبعاده لبعض اللاعبين الأساسيين.

وشدد ميتشو على أن الفريق أهدر العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بخروجه فائزًا بنتيجة مريحة في المباراة، مشيرًا إلى أن غياب التوفيق حرم الزمالك من الفوز.

وبرر المدير الفني لمرتضى سبب استبعاده لمحمود علاء وفرجاني ساسي من قائمة المباراة، موضحا أن كل منهما لديه إنذارين وتخوف من حصولهما على الإنذار الثالث والغياب عن المباراة المقبلة أمام الأهلي.

واكتفى ميتشو بمنح لاعبي الفريق راحة 24 ساعة من التدريبات الجماعية عقب التعادل مع إف سي مصر ببطولة الدوري.

ويغيب عن الزمالك في مران الغد خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبد الله جمعة وعمر السعيد، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، فضلًا عن وجود الثنائي التونسي فرجاني ساسي وحمدي النقاز مع منتخب تونس.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك غريمه الأهلي يوم 19 أكتوبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري.