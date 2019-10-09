خفض عدد أعضاء البرلمان الإيطالي إثر الموافقة على الإصلاح الدستوري

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وافق البرلمان الإيطالي اليوم الثلاثاء، على إصلاح دستوري قادته حركة خمس نجوم، يقضي بخفض عدد أعضاء مجلس البرلمان الإيطالي بغرفتيه بأكثر من الثلث.

وترى حركة خمس نجوم المعارضة للمؤسسات الإصلاح كجزء من معركتها التاريخية لإنهاء المزايا والمنافع التي تحصل عليها الصفوة السياسية الفاسدة غالبا.

وقال زعيم حركة خمس نجوم، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بعد تصويت نهائي في البرلمان "إنه انتصار عظيم للشعب والمواطنين الإيطاليين".

وأحاط بدي مايو نواب حركة خمس نجوم الذين رفعوا لافتات تعلن توفير "مليار يورو للمواطنين" وشعار "برلمانيون أقل، المزيد من دور الحضانة "

وبموجب هذا الإصلاح، سينحفض عدد أعضاء مجلس النواب التابع للبرلمان من 630 عضوا حاليا إلى 400 عضو ، كما سيتراجع عدد أعضاء مجلس الشيوخ التابع للبرلمان ، من 312 عضوا إلى 200 عضو.