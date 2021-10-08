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اللجنة العسكرية المشتركة تقر خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا تدريجيا

اللجنة العسكرية المشتركة تقر خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا
اللجنة العسكرية المشتركة تقر خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا
مروة محمد
نشر في: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 7:39 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 7:39 م
قررت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، خلال اجتماعها في جنيف، إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وقالت اللجنة في بيان اليوم إنها اجتمعت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الحالي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحضور المبعوث الأممي في ليبيا یان کوبیش، وذلك استكمالا لأعمال اللجنة بخصوص تنفيذ بنود وأحكام اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما البند المتعلق بخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية برأ وبحراً وجواً.

وأكدت اللجنة ضرورة تجهيز آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لاسيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

واتسمت الاجتماعات بالروح الوطنية والمسؤولية، فيما ناقشت اللجنة العسكرية آليات تنفيذ خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية من الأراضي الليبية، بحسب البيان.

واتفقت اللجنة على التواصل مع الأطراف المحلية والدولية، ذات الصلة من أجل دعم تنفيذ هذه الخطة واحترام السيادة الليبية.

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