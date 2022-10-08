أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو التزمت بضبط النفس خلال ردها على العقوبات الغربية الاقتصادية ضدها، وقال "صبرنا لن يكون بلا حدود".

وأضاف لافروف - خلال مقابلة مع صحيفة (أرجومنتي إي فاكتي) الروسية، اليوم /السبت/ - "لدينا كل الوسائل لحماية مصالحنا الوطنية، وإذا لزم الأمر سوف نستخدمها إلى أقصى حد".

وتابع: "يتعين على أولئك الذين يتحدثون لغة العقوبات مع روسيا، أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط كافٍ للنفس في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي، إلا أن صبرنا لن يكون بلا حدود"، مؤكدا أن تمزيق الاقتصاد الروسي لم ينجح ولن ينجح.

واستطرد لافروف بقوله: "كلما أرادوا استفزازا في بلدنا يرتد على بلدانهم، ففي عدد من البلدان الأوروبية هناك ارتفاع حاد في الأسعار وانخفاض في الدخل ونقص في موارد الطاقة".

ميدانيا، أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أن جنود لواء "خيرسون" المضاد للطائرات قاموا بإسقاط طائرة بدون طيار من طراز (شاهد -136) الإيرانية باستخدام مدفع رشاش من العيار الثقيل في منطقة ميكولايف.

وذكرت قيادة القوات الجوية الأوكرانية - في منشور على فيسبوك نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم - أنه "فى صباح اليوم، في منطقة ميكولايف، أسقط جنود من مجموعة متنقلة من لواء خيرسون للصواريخ المضادة للطائرات طائرة بدون طيار من طراز (شاهد -136 كاميكازي)، بمدفع رشاش من عيار كبير من طراز أوتيوس".

وأسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية - أمس - ثلاث طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز (شاهد -136 كاميكازي) استخدمها الروس لمهاجمة منطقتي أوديسا وميكولايف.