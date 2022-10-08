حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مهما مساء اليوم السبت، أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكعادة المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، رفض أن ينتهي اللقاء دون أن يسجل الهدف وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 65 بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى من زميله جواو كانسيلو.

وبعد مرور 10 جولات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كسر هالاند عدد كبير من الأرقام القياسية ووصل للهدف رقم 15 في البريميرليج، لكن رغم ذلك فيعد فريق بورنموث الناجي الوحيد من أهداف هالاند هذا الموسم حيث فشل في هز شباكه في الجولة الثانية.

مباراة السيتي اليوم هي السابعة لهالاند التي يسجل فيها على التوالي بالدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن سجل أمام نيوكاسل وكريستال بالاس ونوتنجهام وأستون فيلا وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما اكتفى هالاند أمام بورنموث من صناعة هدف واحد خلال المباراة التي انتهت برباعية نظيفة لأبناء بيب جوارديولا، ليكون المهاجم النرويجي مشاركًا في فوز السيتي بالمباريات الـ 10 بشكل رسمي.