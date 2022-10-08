مسؤولة منظمة أوكرانية فائزة بنوبل تعرب عن سرورها بالتشارك في الجائزة

أعربت مسؤولة من المنظمة الأوكرانية التي فازت ضمن آخرين بجائزة نوبل للسلام هذا العام عن سرورها بتقاسم الجائزة مع نشطاء حقوق الإنسان من روسيا وبيلاروس على الرغم من انتقادات من كييف وسط الحرب.



وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الحقوق المدنية الأوكرانية "مركز الحريات المدنية"، أوليكساندرا رومانسوفا، خلال حفل لجنة نوبل اليوم السبت حضرته عبر رابط فيديو: "يشرفنا حقا أن نتلقى هذه الجائزة معها".



وفازت بالجائزة الناشطة البيلاروسية أليس بيالياتسكي ومجموعة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان ومركز الحريات المدنية الأوكرانية بشكل مشترك، حسبما أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة.



وساعدت بيالياتسكي في تأسيس جماعة حقوق الإنسان "فياسنا" وهي محتجزة حاليا.



وتم إنشاء "ميموريال" بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لتقصي انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الحقبة. وصدر أمر بحلها أواخر العام الماضي لانتهاكها القانون الروسي.



ووثق المركز الأوكراني للحريات المدنية، الذي تأسس عام 2007، انتهاكات حقوق الإنسان منذ أن بدأت روسيا الأعمال العدائية ضد أوكرانيا في عام 2014.



وفي إشارة إلى ميموريال وبيالياتسكي، قالت رومانسوفا: "هؤلاء هم بالضبط الذين يفعلون كل شيء لمنع الحروب، مثل تلك التي تشن الآن ضد أوكرانيا وكل حرب روسية من قبل".