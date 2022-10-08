 أوقاف دمياط تحتفل بالمولد النبوي الشريف في مسجد البحر - بوابة الشروق
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أوقاف دمياط تحتفل بالمولد النبوي الشريف في مسجد البحر

حلمي ياسين
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 9:55 م

هنأت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، داعيةً الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وشعبها؛ بدوام الخير والرخاء تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقامت مديرية الأوقاف احتفالية بهذه الذكرى العطرة مساء اليوم السبت، بمسجد البحر بمدينة دمياط، حضرها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والنائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وألقى الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف، خطبة حول صفات الرسول الكريم، وأهمية الاقتداء بسنته و خصاله الشريفة، وفضل الصلاة على نبينا الكريم، مؤكدا ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الأعمال الصالحة.

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