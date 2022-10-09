ضبط عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية شرقي تركيا

ضبطت السلطات التركية عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية والأثرية تعود لشخصيات مختلفة في عملية أمنية بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيان صدر عن ولاية شانلي أورفة، اليوم السبت، أن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بجهاز الشرطة، نفذت عملية بقضاء الأيوبية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب آثار.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط 52 ألفا و994 قطعة نقدية و52 قطعة أثرية تعود لشخصيات مختلفة، إلى جانب 39 ألفا و202 قطعة ذهبية مزورة، ومعدات تستخدم في سك الذهب.

وأشار البيان إلى توقيف أشخاص خلال العملية، دون تحديد عددهم.