 ضبط عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية شرقي تركيا - بوابة الشروق
الأحد 9 أكتوبر 2022 12:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ضبط عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية شرقي تركيا

أنقرة (د ب أ)
نشر في: السبت 8 أكتوبر 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: السبت 8 أكتوبر 2022 - 10:37 م

ضبطت السلطات التركية عشرات الآلاف من القطع النقدية الذهبية والأثرية تعود لشخصيات مختلفة في عملية أمنية بولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن بيان صدر عن ولاية شانلي أورفة، اليوم السبت، أن فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة بجهاز الشرطة، نفذت عملية بقضاء الأيوبية لتوقيف أشخاص يشتبه في قيامهم بعمليات تهريب آثار.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط 52 ألفا و994 قطعة نقدية و52 قطعة أثرية تعود لشخصيات مختلفة، إلى جانب 39 ألفا و202 قطعة ذهبية مزورة، ومعدات تستخدم في سك الذهب.

وأشار البيان إلى توقيف أشخاص خلال العملية، دون تحديد عددهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك