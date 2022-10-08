مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع مهاجم وادي دجلة

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التعاقد مع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب ونادي وادي دجلة، ضمن خطة تدعيمات الفريق الأبيض استعدادًا للموسم الجديد.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة ناديه: "أنهينا تعاقدنا مع يوسف حسن لاعب وادي دجلة، بعدما توصلنا لاتفاق مع ناديه في الساعات الماضية."

وأضاف: "سيتم سداد قيمة الانتقال لنادي وادي دجلة في الساعات المقبلة، واللاعب سينتظم في تدريبات الفريق عقب مباراة الأحد أمام فلامبو البوروندي."

وأوضح منصور: "فيريرا طلب من الإدارة التعاقد مع يوسف حسن، وذلك لتدعيم خط الهجوم، وأشكر ماجد سامي على تعاونه معنا في إتمام الصفقة."

وأتم: "الجماهير أطلقت لقب «محمد صلاح الجديد» على يوسف حسن قبل تعاقدنا معه، ويتبقى لنا صفقتان لغلق ملف الانتقالات الصيفية."

يُذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع 6 لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهم، ثنائي بيراميدز نبيل عماد «دونجا» وعمر جابر، السنغالي إبراهيما نداي، زكريا الوردي، البنيني سامسون أكينولا، بالإضافة إلى مصطفى الزناري.