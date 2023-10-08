الاحتلال يعلن مقتل قائد فرقة التدريب في القوات الجوية الخاصة برصاص المقاومة الفلسطينية

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقتل عيدو يهوشواع، قائد فرقة التدريب في القوات الجوية الخاصة، برصاص المقاومة الفلسطينية، وذلك بحسب ما أفاده موقع «فلسطين اليوم»، مساء الأحد.

وقالت مصادر عبرية، إن «الجيش الإسرائيلي سمح بنشر أسماء إضافية لـ18 من جنوده وضباطه، قتلوا خلال الاشتباكات في المستوطنات شرق غزة».

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال اعترف حتى الآن بمقتل 44 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا، بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية.

ونوه الإعلام العبري أن «من بين الضباط القتلى قائد وحدة المتعددة الأبعاد، التي أقامها رئيس أركان الاحتلال السابق عام 2019».

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»، منذ أمس السبت، إلى نحو 350.

وكشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن أسماء عدد من جنوده الذين قتلوا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على عدد من البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.