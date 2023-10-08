تداول نشطاء إسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مشاهد تظهر آثار المعارك الضارية، التي جرت بين كتائب القسام والقوات الإسرائيلية.

وتظهر المشاهد التي نشرتها وكالة «سبوتنيك» عددا هائلا من السيارات المدمرة، في حالة تشبه حدوث «فيضان» في المنطقة جر هذه السيارات التي انتشرت على جانبي الطريق، إذ قال بعض المراقبين إن المشاهد قرب قاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.

وتمتد السيارات المحترقة على طول الطريق، حيث صعدت من بعضها الأدخنة والنيران، من دون رصد وجود قتلى على الطريق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة حماس».

وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها الحركة في قطاع غزة.

وكانت حركة «حماس» الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.