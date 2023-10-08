لبنان: إصابة طفلين في بلدة كفرشوبا عقب تجدد القصف الإسرائيلي

أصيب طفلان، ظهر اليوم الأحد، عقب تجدد القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة جنوب لبنان.



وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن طفلين أحدهما رضيعة أصيبا بجروح بمختلف أنحاء جسدهما، بسبب شظايا زجاج جراء القصف الإسرائيلي على كفرشوبا، وتم نقلهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.



وأشارت إلى أن «القصف الإسرائيلي جاء بعد إطلاق صاروخين من الجهة اللبنانية، باتجاه مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا».



وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإطلاق قذائف مدفعية من جنوبي لبنان باتجاه إسرائيل، فيما ردت المدفعية الإسرائيلية على القصف.



من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن تبادل القصف المدفعي مع الجانب اللبناني، مؤكدا أن «الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن السكان».



وأصاب القصف الإسرائيلي محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، فيما أصدرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.



وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القوات الإسرائيلية قصفت مناطق جنوبي لبنان، ردا على إطلاق 4 قذائف على موقع «رويسات العلم» في بلدة كفرشوبا.