طارق العوضي: حادث الإسكندرية عرضي ورد فعل طبيعي وليس للدولة المصرية علاقة به

كشف المحامي طارق العوضي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، عن أسباب تطوعه للدفاع عن الشرطي الذي أطلق النار على السائحين الإسرائيليين في الإسكندرية.

استفزازات إسرائيلية وانتهاكات مستمرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحكاية»، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، أن هناك استفزازات إسرائيلية وانتهاكات مستمرة تمارس ضد الشعب الفلسطيني؛ ونموذج هذا الشرطي جاء نتيجة هذه الاستفزازات، مؤكدا أن هذا الأمر ما يدفعه لممارسة حقه في الدفاع عن المتهم إعمالا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أن هناك من يحاول فصل الواقعة عن المشهد العام، ومحاولة إظهار أن هناك تحريضا على تكرار هذه الواقعة، منوهًا بأن الدفاع حق مجرد يجب الدفاع عنه، ولابد من عدم اختزال المشهد فيما حدث.

التحقيق لم تعلن نتائجه حتى الآن

وشدد على أن هذا الحادث رد فعل طبيعي جدا، لما يحدث من قبل قوات الاحتلال طيلة السنوات الماضية والتي قاربت على المائة عام، مضيفا أن ظهور مثل هذه النماذج أمثال سليمان خاطر ومحمد صلاح وأخرهم هذا الشرطي يأتي في ظل الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الفلسطينيين من قبل العدو الإسرائيلي.

ونوه بأن التحقيق لم تعلن نتائجه حتى الآن، وحتى تكون هناك أوراق رسمية بهذه القضية، سوف يؤدي واجه في الدفاع عن أي مواطن يتم توجيه اتهام له، لافتا إلى أن هذا الحادث لم يكن مخططا ولكنه كان عرضيا، وليس للدولة المصرية علاقة بما حدث ولكنه مجرد واقعة فردية.

وأعلن المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تطوعه للدفاع عن فرد الشرطة مرتكب حادث إطلاق أعيرة نارية بصورة عشوائية، على فوج سياحي إسرائيلي بمنطقة المنشية بالإسكندرية، ما أدى لوفاة 2 من أعضاء الفوج الإسرائيلي، ووفاة مصري وإصابة آخر، صباح اليوم.