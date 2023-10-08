الهلال الأحمر الفلسطيني: 2000 مصاب ووقوع أكثر من 350 شهيدا ومناشدات للمواطنين للتبرع بالدم

قال محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عن آخر تطورات إطلاق «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة عملية «طوفان الأقصى»؛ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن المصادر الرسمية الطبية في قطاع غزة أعلنت وصول عدد الإصابات إلى 2000 مصاب وعدد الشهداء يفوق 350 شهيدا، مضيفًا أن الهلال الأحمر تعامل مع ما يقرب من 25% من هذه الأعداد.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني، هو الجهة المفوضة للتعامل في خدمات الإسعاف والطوارئ؛ من خلال الخط الساخن الذي يستغيث به المواطنون في المناطق المستهدفة من قوات الاحتلال، لإجلاء المرضى والمصابين، مشددًا على أن الاستهدافات الإسرائيلية لا تتحدد بمعايير اقتصادية أو عسكرية ولكنها تشمل جميع المتواجدين بقطاع غزة بما فيهم القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يواصل، منذ أمس، العمل الميداني على مدار 45 ساعة، موضحًا أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ضرورة توجه المواطنين للتبرع بالدم، نظرا لكثرة أعداد المواطنين في ظل شح الإمكانيات والقدرات بالمستشفيات؛ نتيجة وقوع قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما تحت الحصار.

وذكر أن التيار الكهربائي ينقطع يوميا لمدة أربع ساعات بقطاع غزة، مضيفًا أن الوقود قرب على النفاذ، في ظل الحاجة إليه لتشغيل المولدات البديلة للطاقة الموجودة بالقطاع الطبي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

https://www.facebook.com/Hdret.Elmowaten/videos/1808208246265612