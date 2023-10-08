المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار في الهيروين بسمالوط

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العال محمد ومحمود محمد خطاب، وأحمد جمال الدين عمر، وبحضور أحمد هاشم طايع وكيل النيابة، وبأمانة سر محسن فكرى الشيمى، حضورياً، بمعاقبة المدعو "أحمد.م.م.ع" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، عما أسند إليه بشأن الاتهام محل البند أولاً، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه بشأن الاتهام محل البند ثانياً، وألزمه بدفع المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين.

وتعود أحداث الجناية رقم 9753 لسنة 2023 سمالوط شرق، والمقيدة برقم 907 لسنة 2023 كلي شمال، والتي أجراها محمود رياض حبيشى وكيل نيابة سمالوط.

وشمل أمر إحالة المتهم "أحمد.م.م.ع"، لأنه في اليوم الرابع عشر من شهر مايو بدائرة مركز سمالوط شرق أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الهيروين"، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة "أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش".

كما أحرز ذخائر "طلقة خرطوش"مما تستخدم على السلاح النارى سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له حيازته أو إحرازه.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد حيازة المتهم جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن الرائد أحمد سامي رئيس مباحث مركز سمالوط شرق السابق، والرائد محمد عبد الإله معاون أول المباحث من ضبط المتهم أثناء جلوسه أمام منزله، وبتفتيشه عثر بين كمر بنطاله على سلاح نارى "فرد خرطوش"، محلي الصنع مذخر بطلقة خرطوش من ذات عيار السلاح.

كما عثر بجيب بنطاله الأيمن على علبة سجائر تحوى بداخلها 33 لفافة ورقية تحوي كل منها على مسحوق بيج اللون لجوهر الهيروين المخدر.

كما عثر على مبلغ مالي أمام المقدم محمد عليوة مفتش مباحث مركز شرطة سمالوط، اعترف بحيازته وإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار وإحرازه السلاح الناري، والطلقة للدفاع عن النفس.

وبالكشف الجنائي عن المتهم تبين انه مسجل خطر فئة أ وسبق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات - فارغ علبة سجائر بداخلها عدد 33 لفافة ورقية كل منها محاط جزئيا بلاصق شفاف بداخل كل منهم مسحوق بيج اللون وزنت اللفافات جميعا بما واللاصق قائما 16,87 جرام ثبت أنه يحتوي على الهيروين.

وأفاد تقرير قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن المنيا، أن السلاح المضبوط سلاح ناري خرطوش يدوي التعمير والتفريغ مصنع محليا (فرد خرطوش) بمقبض وماسورة واحدة غير مششخنة، وغير مصقولة عيار 16 خرطوش كامل وصالح للاستخدام وإن الطلقة كاملة الأجزاء وغير مطرقة الكبسولة عيار 16 خرطوش وجدت كاملة وسليمة ومما تستخدم على السلاح الناري المضبوط لاتفاقهما فى العيار.

فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.