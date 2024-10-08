العراق يبدأ تصدير شحنات من وقود الطائرات للأسواق العالمية

شرع العراق في عمليات تصدير شحنات من وقود الطائرات من الموانئ العراقية إلى الأسواق العالمية.

وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشئون التصفية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة باشرت بعمليات تصدير وقود الطائرات بواقع 800 إلى 1000 طن يوميا من المنافذ التصديرية كون الإنتاج العراقي من وقود الطائرات يأتي ضمن المواصفات والمعايير العالمية".

وذكر أن "عملية التصدير تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، لتعزيز دور العراق عالميا بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومشتقاته، فضلا عن ذلك يعكس آفاق التطور في الصناعة النفطية العراقية".

وأضاف يونس أن "عمليات التصدير من المنتجات النفطية تساهم في زيادة الايرادات المالية المتحققة من نشاطات القطاع النفطي لدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية".