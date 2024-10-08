 العراق يبدأ تصدير شحنات من وقود الطائرات للأسواق العالمية - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 4:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

العراق يبدأ تصدير شحنات من وقود الطائرات للأسواق العالمية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 - 4:00 م

شرع العراق في عمليات تصدير شحنات من وقود الطائرات من الموانئ العراقية إلى الأسواق العالمية.

وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط لشئون التصفية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الوزارة باشرت بعمليات تصدير وقود الطائرات بواقع 800 إلى 1000 طن يوميا من المنافذ التصديرية كون الإنتاج العراقي من وقود الطائرات يأتي ضمن المواصفات والمعايير العالمية".

وذكر أن "عملية التصدير تعد خطوة بالاتجاه الصحيح، لتعزيز دور العراق عالميا بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومشتقاته، فضلا عن ذلك يعكس آفاق التطور في الصناعة النفطية العراقية".

وأضاف يونس أن "عمليات التصدير من المنتجات النفطية تساهم في زيادة الايرادات المالية المتحققة من نشاطات القطاع النفطي لدعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الاقتصادية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك