اندلاع النيران في مستودع وقود في القرم إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية يوم الإثنين، إن هجوما بطائرة أوكرانية مسيرة أشعل النيران في مستودع وقود كبير في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا خلال الليل.

ونشر سكان مدينة فيودوسيا المطلة على ساحل البحر الأسود بالقرم، لقطات فيديو للحريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن رؤية أعمدة الدخان من على مسافة فوق الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.

وأكدت السلطات الروسية المحلية اندلاع الحريق ولكن لم تعلق على الهجوم بالمسيرة.

وانطلق دوي صافرات إنذار من الغارات الجوية عبر شبه الجزيرة خلال الليلء، وتردد وقوع انفجارات وإطلاق للأسلحة المضادة للطائرات في ميناء سيفاستوبول بالقرم وفي قاعدتي بيلبيك وساكي الجويتين الروسيتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين، اعتراض 21 مسيرة أوكرانية خلال الليل، 12 منها فوق القرم.

وتستهدف أوكرانيا منشآت النفط خلف الجبهة في محاولة لعرقلة إمدادات الوقود الروسية. وتحتل روسيا شبه جزيرة القرم منذ 2014.

وبدورها هاجمت روسيا أوكرانيا خلال الليل بطائرات مسيرة قتالية، حيث أطلقت صواريخ كينجال فرط صوتية على أهداف مختلفة في وقت مبكر من صباح يوم الإثنين.

وكتب عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام يوم الإثنين، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن شظايا صاروخ تم اعتراضه سقطت فوق العاصمة الأوكرانية.

أوديسا: هجوم روسي يودي بحياة أوكراني وإصابة خمسة أجانب

أفادت مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية المطلة على البحر الأسود بتعرضها لهجوم بصواريخ باليستية روسية.

وقال حاكم المنطقة العسكرية في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، على منصة التواصل الاجتماعي تليجرام يوم الاثنين، إن صاروخا أصاب سفينة مدنية، مما أدى إلى مقتل مواطن أوكراني /60 عاما/.

وأصيب خمسة أجانب بجروح، حسب قوله. وكانت السفينة تبحر تحت علم دولة جزيرة بالاو في المحيط الهادئ.

ووفقا للسلطات، كان الهدف من الهجمات الروسية مرة أخرى هو البنية التحتية للميناء.

وأفادت تقارير بأن الأوكراني الذي قُتل كان يعمل لدى شركة خاصة مسؤولة عن حمولة السفينة، حسب تصريح كيبر. ولم ترد على الفور تفاصيل عن الحمولة نفسها أو هوية الأجانب المصابين.

وأفادت السلطات بأن سفينة مدنية تضررت خلال هجمات روسية بطائرات مسيرة ليل الأحد. بينما تؤكد أوكرانيا أن هذه السفن مدنية، وتدعي وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت أهدافا عسكرية. وتزعم روسيا أن السفن المدنية تنقل سرا أسلحة للحرب في أوكرانيا، لكن لا يوجد دليل على ذلك.