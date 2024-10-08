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أكد مختار مختار رئيس اللجنة الفنية بالأهلي أن هناك اتجاه قوي لتعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة قبل غلق باب القيد في 25 أكتوبر الجاري.

وأشار مختار في مداخلة هاتفية عبر قناة الأهلي مساء الثلاثاء "الفريق يحتاج لصفقتين أو ثلاثة بشكل واضح في الخط الأمامي، لأنه المسؤول عن إنهاء الهجمات".

وأضاف "أي فريق يحتاج لإضافة في كل موسم، لأنها إحدى سمات الأندية الكبيرة".

وتابع رئيس اللجنة الفنية بالأهلي "التعاقد مع لاعب محلي وآخر أجنبي احتمال وارد بقوة، ولكن لا نريد الاستعجال بل ندقق في الخيارات بعناية".

وأوضح أيضا "لن نعتمد فقط على لجنة الكشافين برئاسة هاني رمزي بل لجنة التخطيط تشارك في الخيارات والقرارات".

وواصل "للأسف اجتمعت مع المدير الفني مارسيل كولر مرة واحدة فقط ثم سافر بعدها لقضاء الإجازة، ولم ألتق معه مجددا بعد السوبر".

وأتم مختار تصريحاته "لا تضارب للاختصاصات مع محمد رمضان المدير الرياضي، العلاقة وطيدة، وكنا نؤدي دورا هائلا في لجنة التخطيط".