الدفاع السورية: 7 شهداء بينهم أطفال ونساء بغارة على دمشق

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الثلاثاء، سقوط 7 شهداء أشخاص بينهم أطفال ونساء، وإصابة 11 آخرين بجروح في حصيلة أولية للقصف الإسرائيلي أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة بالعاصمة دمشق، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع "عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق".

وأفاد المرصد السوري أنّ الغارة "استهدفت مبنى يتردد عليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله"، وأدت إلى "مقتل 7 أشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية".

وأكد المرصد السوري لقناة "العربية" أن إسرائيل راقبت العناصر المستهدفة في حي المزة بدمشق.

وكان انفجار ضخم قد هز حي المزة وسط العاصمة السورية دمشق، مطلع الشهر الجاري.