البيت الأبيض: دمرنا 7800 هدف و120 سفينة إيرانية حتى الآن ضمن عملية الغضب الملحمي

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تواصل تحقيق أهدافها العسكرية بفضل القوة الحاسمة التي تتجلى ضمن عملية «الغضب الملحمي».

وقال عبر حسابه على منصة «إكس»، إن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير أكثر من 7800 هدف إيراني حتى الآن، بالإضافة إلى إغراق أكثر من 120 سفينة إيرانية في إطار هذه العملية المستمرة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لم يستخدم سوى جزء ضئيل من قوة البلاد العسكرية.

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «لم يستخدم ردنا على الهجوم الإسرائيلي على بنيتنا التحتية سوى جزء ضئيل من قوتنا، والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد».

وشدد أنه «لن يكون هناك أي رادع على الإطلاق» في حال تعرضت البنية التحتية الإيرانية للهجوم مرة أخرى، مؤكدا أن أي صيغة لإنهاء هذه الحرب يجب أن تضمن معالجة الأضرار التي لحقت بالمواقع المدنية الإيرانية.