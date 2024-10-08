باحثان يعملان في مجال التعلم الآلي يفوزان بجائزة نوبل في الفيزياء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز العالم الأمريكي جون هوبفيلد والباحث الكندي البريطاني المولد جيفري هينتون، بجائزة نوبل في الفيزياء بعد إنشائهما "مجموعات أساسية للتعلم الآلي" حسبما ذكرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الثلاثاء.

ويعمل هوبفيلد في جامعة برينستون، كما يعمل هينتون الذي يلقب بـ"الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" في جامعة تورونتو.

وقالت الأكاديمية في بيان صحفي "الفائزان بجائزة نوبل في الفيزياء هذا العام استخدما أدوات من الفيزياء لتطوير أساليب تعد أساسا للتعلم الآلي القوي اليوم".

وقالت إيلين مونز رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إن عمل العالمين "يحقق أكبر منفعة. في الفيزياء، نحن نستخدم شبكات عصبية اصطناعية في مجالات عديدة، مثل تطوير مواد جديدة ذات خصائص محددة".

وأضافت أن التعلم الآلي أصبح "جزءا من حياتنا اليومية على سبيل المثال في التعرف على الوجه وترجمة اللغات".

وأضافت أن عمل الفائزين أوجد "مجموعات أساسية للتعلم الآلي يمكن أن تساعد البشر في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر موثوقية".

وأشارت إلى أنه مع ذلك أثار التقدم السريع في مجال التعلم الآلي "مخاوف بشأن مستقبلنا" كبشر، والاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا.

وقال هينتون في محادثة هاتفية مع الصحفيين بعد الإعلان عن فوزه إن الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على الإنسانية. وأضاف: "سوف يتم مقارنته بالثورة الصناعية".

وكرر هينتون مخاوف مونز، وقال: "أنا قلق من أن تكون التداعيات الإجمالية لهذه القدرة أنظمة أكثر ذكاء مننا تسيطر على مجريات الأمور في النهاية".

مع ذلك، أضاف أنه على الرغم من ذلك، لم يندم على بحثه.

ومن المقرر توزيع الجوائز في العاشر من ديسمبر المقبل ذكرى وفاة الفريد نوبل (1833-96).