الأربعاء 8 أكتوبر 2025 3:12 م القاهرة
ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 أكتوبر 2025 - 3:07 م

شنت مديرة تموين الشرقية، بإشراف الهندس السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين، حملة تفتيشية على الأنشطة التجارية بمدينة العاشر من رمضان اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض، والألبان ومواد غذائية أخرى مجهول المصدر.

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.


