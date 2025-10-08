إدارة قبرص الرومية: نعتزم التقدّم بطلب انضمام إلى الناتو مستقبلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال زعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، إنهم يعتزمون مستقبلا التقدّم بطلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحسب ما نقلت وسائل إعلام قبرصية رومية، الأربعاء، أكد خريستودوليدس أنهم يتعاونون مع الولايات المتحدة والناتو في مجالات مختلفة.

وتابع: "لو كان الأمر بيدي، لتقدّمتُ غدا صباحا بطلب انضمام قبرص (جنوب قبرص الرومية) إلى الناتو".

وأوضح خريستودوليدس أن إدارة جنوب قبرص الرومية ترغب في الانضمام إلى الناتو، مضيفا أنهم ينتظرون الوقت المناسب لتقديم الطلب حتى لا يتلقوا إجابة بالرفض.

وأردف: "لدينا اتصالات مع الأمين العام لحلف الناتو، وعندما تصبح الاستعدادات والمعطيات السياسية جاهزة، يمكننا التقدّم بطلب عضوية في الناتو".