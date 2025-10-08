محافظ أسوان يستقبل مفوض الدولة الجديد ويؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية

استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المستشار حجاج سعد، مفوض الدولة الجديد، عقب تسلمه مهام عمله بديوان عام المحافظة خلفًا للمستشار محمود يوسف، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة، ومؤكدًا أهمية تطوير منظومة العمل داخل المحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به هيئة مفوضي الدولة في فحص وبحث الدعاوى الإدارية وإبداء الرأي القانوني فيها، إلى جانب دورها في حسم المنازعات الإدارية بين الجهات الحكومية المختلفة بموضوعية وحياد.

وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالخطة الاستثمارية، من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات المدرجة بها، بما يساهم في الحصول على اعتمادات إضافية، ويعود بالنفع المباشر على المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أعرب المستشار حجاج سعد عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على حسن الاستقبال، مؤكدًا حرصه على أداء مهامه بما يخدم الصالح العام ويعزز التعاون بين مفوضية الدولة والمحافظة.