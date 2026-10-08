جاجوار لاند روفر تكشف عن سيارة كهربائية جديدة بسعر 130 ألف جنيه إسترليني

كشفت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية جاجوار لاند روفر عن سيارة كهربائية جديدة من إنتاجها بعد عامين من التغيير المثير للجدل للعلامة التجارية لسيارات الشركة، وبعد 12 شهرا من تعرضها لهجوم سيبراني كبير أدى إلى توقف إنتاجها.

كشفت الشركة عن سيارتها الجديدة باسم تايب 01 في مؤتمر بمدينة نيويورك، حيث سيتم تصنيعها في بريطانيا، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 450 ميلا قبل الحاجة إعادة شحن بطاريتها، بحسب جاجوار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المقرر بدء إنتاج السيارة في 2027 في مصنع شركة جاجوار لاند روفر في منطقة سوليهول، حيث اعتبر بي.بي بالاجي الرئيس التنفيذي للشركة هذه الخطوة "بداية مثيرة لعصر جديد".

وسيكون في مقدور العملاء طلب السيارة الجديدة اعتبارا من أوائل العام المقبل بسعر يبدأ من 130 ألف جنيه إسترليني.

ستحمل السيارة الشكل الجديد لشعار جاجوار، مع إعادة تصميم علامتها التجارية "القط الواثب" وشعارات تسويقية مثل "تخلص من المألوف" و"عش الحياة بحيوية" و "لا تقلد شيئا".

يذكر أن جاجوار لاند روفر مملوكة حاليا لمجموعة تاتا موتورز الهندية لصناعة السيارات.