محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق

- راشد يوجه هيئة الأبنية التعليمة بتعلية سور المدرسة محل الواقعة

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، واقعة تداول مقطع فيديو يظهر عددا من الأطفال أثناء قيامهم بتسلق سور إحدى المدارس بنطاق إدارة ساقلتة التعليمية إلى التحقيق العاجل؛ لتحديد المسئولية، حيث تابع كمال سليمان، نائب المحافظ، تنفيذ هذه التوجيهات بشكل مباشر.

وكانت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة ياسر أنس، وكيل الوزارة، قد فحصت الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر أطفالا بالزي المدرسي والحقائب المدرسية أثناء تسلقهم السور، وتبين من الفحص أن الواقعة تخص إحدى مدارس إدارة ساقلتة التعليمية.

بدوره، أعلن كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسئولين فور انتهاء التحقيقات وتحديد المقصرين، مؤكدا التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لسرعة تعلية السور المدرسي محل الواقعة، وحصر ومراجعة جميع أسوار المدارس المنخفضة بالمحافظة لتعليتها فورا حفاظا على سلامة الطلاب، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية برفع كل الإشغالات المحيطة بالمنشآت التعليمية.