قطع مياه الشرب لمدة أسبوع عن عزبة الأمير بالأقصر لتحديد مصدر المياه المحيطة بالمنازل

أبلغت شركة مياه الشرب والصرف الصحي الأهالي في المناطق المتضررة من مشكلة المياه المحيطة بالمنازل في عزبة الأمير التابعة لقرية الشغب في مركز إسنا بالأقصر، بقطع مياه الشرب عن المنطقة بداية من مساء اليوم الخميس، ولمدة أسبوع؛ لحين التعامل مع المشكلة.

وقال جمال الأقرع، أحد أهالي عزبة الأمير، لـ"الشروق"، إن الأهالي تلقوا إخطارا بقطع المياه في المناطق المتضررة لمدة أسبوع، مطالبا سكان المنطقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتخزين كميات كافية من المياه قبل بدء فترة الانقطاع.

وأضاف الأقرع أن القرار جاء بناء على مذكرة وقع عليها عدد من أهالي المنطقة، وتم إرسالها إلى مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي في إسنا، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع مشكلة المياه التي تشهدها عزبة الأمير.

وأشار إلى أن الأهالي يترقبون نتائج الإجراءات الفنية التي ستُجرى خلال فترة انقطاع المياه، أملا في الوصول إلى حل للمشكلة وإنهائها في أسرع وقت.

ويعاني أهالي عزبة الأمير التابعة لقرية الشغب في مركز إسنا بالأقصر منذ سنوات عديدة من أزمة تجمع مياه غير معروفة المصدر حول عدد كبير من المنازل، تسببت في هجرة الكثير إلى قرى مجاورة دون اتخاذ أي إجراء لحل الأزمة.