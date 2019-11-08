اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها إزاء استمرار توقف محطة مياه رئيسية في شمال شرق سوريا عن العمل

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن قلقها البالغ على المدنيين في شمال شرق سوريا بسبب استمرار توقف المحطة الرئيسية لضخ المياه في المنطقة عن العمل.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الجمعة- إن محطة علوك التي تخدم احتياجات أكثر من 400 ألف نسمة مازالت متوقفة عن العمل منذ 30 أكتوبر الماضي، لافته إلى أنها اتخذت والهلال الاحمر العربي السوري اجراءات عاجلة لايجاد مصادر بديلة لتأمين المياه للسكان هناك.

ودعت اللجنة على لسان مديرها الإقليمي للشرق الأوسط فابريزيو كاربوني، جميع أطراف النزاع في سوريا إلى ضمان وصول أمن إلى المحطة ليتسنى إجراء الاصلاحات اللازمة لها، مشددا على أن القانون الدولي يهدف لضمان تلبية احتياجات المدنيين الأساسية حتى في أوقات النزاع، مشيرا إلى أن مرافق البنى التحتية في شمال شرق سوريا مثل محطات ضخ المياه والسدود تقع على مقربة من خطوط المواجهة وبما يجعل من حمايتها أمرا بالغ الأهمية.

ومن جانب أخر، حثت اللجنة الدولية جميع أطراف النزاع على احترام حياة المدنيين باتخاذ كل التدابير الممكنة وكذلك حماية البنية التحتية المدنية وتأمين ممرات أمنة لمن يريدون الهرب من القتال بحثا عن الأمن.