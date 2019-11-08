قالت الفنانة داليا مصطفى، إن تحب تجربتها بمسلسل «قمر هادي»، لافتة إلى أن المسلسل تمت صناعته بـ«جهد قوي وشغل مختلف» من مخرجه رؤوف عبد العزيز.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «أنا وبنتي»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الخميس، أن المخرج سيطر على الأجواء أثناء التصوير، واهتمامه بإزالة كافة عوامل التشتيت لمساعدة الممثل على تقمص الشخصية التي يلعبها، معقبة: «داخل متقمص شخصيتك، وفي إيد أمينة جدًا، وواثق إنك مبتعملش حاجة غير إنك مركز في الشخصية الي بتمثلها».

وتابعت: «عمري ما دخلت التصوير بالجزمة الكعب، بدخل مريم وأنا بتعامل على أساس مريم، مفيش مخلوق يعدي، ومفيش صوت»، لافتة إلى انعكاس هذه العوامل في نجاح دورها بالمسلسل وتحقيق السعادة للمشاهدين.

يُذكر أن مسلسل «قمر هادي»، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف إسلام حافظ، وبطولة كل من؛ هاني سلامة، يسرا اللوزي، داليا مصطفى، حمزة العيلي، محمد علاء، ومريم حسن.

وتدور أحداثه حول هادي الذي توهمه عائلته أنه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، لكنه يكتشف مع مرور الوقت أن عائلته تكذب عليه للانتقام منه.