أعلنت سلسة محال بلبن إعادة فتح كل الفروع والمصانع التباعة لهم تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية.

وكتبت "بلبن"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بفضل من الله، ثم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء الاجتماع الطارئ الذي عُقد يوم الأحد لمتابعة الموقف، تم بحمد الله اتخاذ القرار الكريم بإعادة فتح كل الفروع والمصانع التابعة لنا، تحت إشراف مباشر من الجهات المعنية، والتي بدأت بالفعل في تنفيذ زيارات ميدانية لتقديم الملاحظات والتوجيهات التصحيحية، في إطار استيفاء جميع اشتراطات السلامة، تمهيدًا لاستئناف التشغيل الكامل".

وأضافت: "خالص الشكر والتقدير إلى الوزير كامل الوزير، على دعمه الكبير وحرصه الواضح على استمرار عجلة الإنتاج، وتأكيده المتواصل بأهمية الحفاظ على المصانع الوطنية وعدم تعطيلها، في موقف وطني يُجسّد حرص الدولة على حماية مقدراتها الإنتاجية والعاملين بها".

وتابعت: "نبشّركم بأننا في طريقنا للعودة لمباشرة العمل في كل الفروع، بإذن الله، أقوى وأقرب من أي وقت مضى".

واختتمت: "نتقدم بكل الشكر والتقدير لكل الجهات المعنية التي تواصل العمل على مدار الساعة، وداخل الإجازات الرسمية، في نموذج مُشرّف من التعاون والدعم، لتسريع عودة العمل تحت مظلة الالتزام والانضباط".

يذكر أنه جرى خلال الفترة الماضية شُنت حملات تفتيش ورقابة على المحال التجارية، إذ أغلقت تلك الحملات في محافظتي القاهرة والجيزة، عددًا من فروع محال الحلويات والمأكولات الشهيرة، بينها "بـ لبن".

جاء ذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بالتراخيص واشتراطات السلامة، وبلاغات تسمم استدعت تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية.