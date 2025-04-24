 بعد تدخل الجيش اللبناني.. توقف الاشتباكات بين القوات السورية وحزب الله - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 10:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

بعد تدخل الجيش اللبناني.. توقف الاشتباكات بين القوات السورية وحزب الله

وكالات
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:43 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 10:43 م

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بتوقف الاشتباكات بين القوات السورية وعناصر من حزب الله اللبناني، وذلك بعد تدخل الجيش اللبناني.

وقال مصدر في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية (سانا): "أطلقت ميليشيات حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش السوري في منطقة القصير غرب حمص"، بحسب قوله.

وأضاف المصدر: "نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسئولة عن استهداف الأراضي السورية".

كانت منطقة القصير في ريف حمص الغربي قد شهدت حالة من التوتر بعد القصف المتبادل بين الجيش السوري وعناصر حزب الله وسط حالة من الاستنفار من قبل الوحدات العسكرية.

وشهدت مناطق ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة خلال العام الجاري وكان أعنفها منتصف شهر مارس الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك