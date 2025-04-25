الفنانة الكوبية آنا دي أرماس قاتلة محترفة في أول بطولة مع جون ويك

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والحركة "Ballerina - راقصة الباليه" البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال الفيلم، وذلك استعدادًا لطرحه في صالات السينما العالمية يوم 6 يونيو المقبل.

وتصدرت الفنانة الكوبية آنا دي أرماس البوستر الأول باعتبارها بطلة الفيلم، فيما تصدر الفنان الأمريكي كيانو ريفز البوستر الثاني، تمهيدًا لدوره البارز ضمن أحداث العمل.

وتنبثق قصة الفيلم من عالم سلسلة أفلام "John Wick" الشهيرة، التي يقوم ببطولتها كيانو ريفز، حيث تدور أحداث "راقصة الباليه" حول فتاة تُدعى إيفا، تحترف القتل بهدف الانتقام من الأشخاص الذين قتلوا عائلتها، وخلال رحلتها، تتقاطع حياتها مع جون ويك، القاتل المحترف الذي يكون قد قرر اعتزال الجريمة.

وتجري أحداث الفيلم بين الجزأين الثالث والرابع من سلسلة "جون ويك"، ما يضفي ترابطًا سرديًا مع العالم السينمائي للسلسلة الأصلية.