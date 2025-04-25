أسوشيتد : وزير الدفاع الأمريكي استخدم خط إنترنت قذر للاتصال بتطبيق سيجنال

قال مصدران مطلعان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن وزير الدفاع بيت هيجسيث استخدم في مكتبه خط إنترنت يتجاوز بروتوكولات الحماية الخاصة بالبنتاجون، لكي يتمكن من استخدام تطبيق سيجنال للمراسلة على جهاز كمبيوتر شخصي.

ويمثل وجود خط الاتصال غير المؤمن بالإنترنت آخر ما كُشف عنه بشأن مسألة استخدام هيجسيث لتطبيق غير سري، ويثير مخاوف من احتمال تعرض معلومات دفاعية حساسة لخطر الاختراق أو التجسس.

ويُعرف هذا النوع من الاتصالات في قطاع تقنية المعلومات باسم خط إنترنت "قذر"، إذ يتصل مباشرة بالإنترنت العام دون المرور بأنظمة التصفية أو بروتوكولات الأمان التي توفرها الشبكات المؤمنة في البنتاجون، مما يجعل بيانات المستخدم والمواقع التي يتم الوصول إليها أكثر عرضة للمخاطر.

وهناك مكاتب أخرى في البنتاجون استخدمت هذا النوع من الخطوط، لاسيما في الحالات التي تتطلب مراقبة معلومات أو تصفح مواقع إلكترونية قد تكون محجوبة على الشبكات المؤمنة.