السفير حسام زكي: هناك فجوة كبيرة بين رؤية المواطنين العرب تجاه التعامل مع أزمة غزة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك فجوة كبيرة جدًا بين تصوّر كل مواطن عربي لما ينبغي أن يفعله العرب في التعامل مع الأزمة الراهنة في غزة.

وأضاف زكي، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" على شاشة قناة DMC، أن هناك اختلافًا كبيرًا بين ما يدور في أذهان الملايين؛ فبينما يرى البعض أن السبيل هو المقاومة المسلحة والدخول في حرب لانتزاع الحقوق، يرى آخرون أن الحل يكمن في المسار الدبلوماسي والسلمي لتحقيق هذه الحقوق.

وفي ضوء هذه الفجوة، أوضح السفير حسام زكي أن جامعة الدول العربية تحرص على التأكيد بأن الشعب الفلسطيني، باعتباره شعبًا يخضع للاحتلال، له الحق في المقاومة، شرط أن تكون هذه المقاومة ذات أهداف سياسية واضحة، لا أن تكون مجرد مقاومة مستمرة بلا غاية.

وأشار زكي إلى أن استمرار الحرب لا يجب أن يكون عائقًا أمام العمل على الحل طويل الأمد، والمتمثل في حل الدولتين، مؤكدًا أن الحرب، وإن استمرت، فإنها لا بد أن تنتهي قريبًا، لذا من غير المقبول ربط الجهود نحو حل الدولتين باستمرار القتال، لأن ذلك تحديدًا ما يسعى إليه الطرف الآخر.

وتابع: "بإيجاز شديد، كثيرًا ما نكون نحن العرب قساة على أنفسنا، ونعاني من جلد الذات أكثر مما نمارس النقد الذاتي البنّاء"، مشددًا على أن المسألة تتطلب أولًا تعريفًا واضحًا ومحددًا لما يجب أن يفعله العرب تجاه قضايا المنطقة.