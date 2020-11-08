ترامب: لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني

واصل الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، هجومه على الانتخابات الأمريكية، وخاصة عقب إعلان نظيره الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وأضاف ترامب خلال تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71 مليون صوت قانوني».

وتابع: «حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها ولم تحدث من قبل، تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!»، مضيفًا: «71 مليون صوت قانوني، الأكثر من أي وقت مضى لرئيس!».

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

71,000,000 Legal Votes. The most EVER for a sitting President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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