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ترامب: لقد فزت في الانتخابات وحصلت على 71 مليون صوت قانوني

هديل هلال
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 12:53 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2020 - 12:53 ص

واصل الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، هجومه على الانتخابات الأمريكية، وخاصة عقب إعلان نظيره الديمقراطي جو بايدن رئيسًا للبلاد.

وأضاف ترامب خلال تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف العد، لقد فزت في الانتخابات، حصلت على 71 مليون صوت قانوني».

وتابع: «حدثت أشياء سيئة لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها ولم تحدث من قبل، تم إرسال ملايين البطاقات البريدية إلى الأشخاص الذين لم يطلبوا منهم مطلقًا!»، مضيفًا: «71 مليون صوت قانوني، الأكثر من أي وقت مضى لرئيس!».

 

 

 

ونجح المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

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