وزير الخارجية الأوكراني يخطط لإجراء جولة إفريقية في الربع الأول من 2023

يخطط وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، للقيام بجولة إفريقية لزيارة نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا في الربع الأول من عام 2023 لتعميق التعاون مع دول جنوب الصحراء الكبرى.

وقال الممثل الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وإفريقيا ماكسيم سوبخ، إنه "خلال الجولة الإفريقية، التي نعدها للربع الأول من عام 2023 ، يخطط وزير الخارجية لزيارة نيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا. ونحن نركز حاليًا على جنوب الصحراء الكبرى والتي لم يتعامل معها أحد في أوكرانيا وتتمتع فيها روسيا بموقف قوي"- بحسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للممثل الخاص، "كان تعاون أوكرانيا مع هذه المنطقة في وقت سابق مقصورًا على اتصالات متقطعة وزيارات لمرة واحدة أو محادثات هاتفية ونتيجة لذلك تمتلك أوكرانيا عشر سفارات في جميع أنحاء إفريقيا - خمسة في شمال إفريقيا وخمسة في جنوب الصحراء الكبرى - بينما لروسيا أكثر من 40 سفارة في القارة".