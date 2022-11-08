توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة انهيار منزل فى إمبابة، إلى أن العقار مكون من 4 طوابق، وتسبب الحادث في مصرع سيدة، وإصابة 3 أشخاص تصادف وجودهم أمام العقار.



ونقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري البحث عن آخرين.



وبينت التحريات أن العقار المنهار تسبب في سقوط واجهة عقار آخر.



وجاءت أسماء المصابين هم "محمد عطية عبد الكريم 38 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، وخالد محمد أحمد 53 سنة، مصاب بجرح قطعي بالقدم، ورمضان محمد حسن 23 سنة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إنهيار عقار في منطقة عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية لمحل البلاغ.



وتبين انهيار منزل مكون 4 طوابق، وقامت القوات بعمل كردون أمني بمحيط العقار، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وإخلاء العقارات الملاصقة للمنزل المنهار من السكان، وتكثف القوات جهودها لانتشال الضحايا.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.