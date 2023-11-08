وزير الدفاع الإسرائيلي يربط هدنة غزة بتحرير الأسرى وهزيمة حماس

صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل سيكون لديها الحرية الكاملة للتصرف في أي وضع يوجد فيه تهديد في قطاع غزة.



وقال جالانت خلال لقاء مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست: «أمام إسرائيل حرب طويلة، ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين»، مؤكدا أنه لن يكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الأأسرى وهزيمة حركة حماس.



وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإعلان عن هدنة إنسانية في قطاع غزة، لكنه لم يذكر كيف كان الرد.



ووفقًا لبيان البيت الأبيض، طلب بايدن من نتنياهو، الهدنة خلال مكالمتهما الهاتفية، يوم الاثنين.



وفي وقت سابق، رفض نتنياهو وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، دون إطلاق سراح جميع الأسرى، الذين تحتجزهم حركة حماس.



وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت في وقت سابق من يوم أول أمس الاثنين، أن الأمريكيين طلبوا هدنة، لمدة ثلاثة أيام، وذلك لحل مشكلة الأسرى.