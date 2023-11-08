الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء المياه الإقليمية اليمنية

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أعلن الحوثيون، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيرة أمريكية، فوق أجواء المياه الإقليمية اليمنية.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين في بيان مقتضب: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أمريكية (إم كيو 9) أثناء قيامها بأعمال عدائية ورصد وتجسس في أجواء المياه الإقليمية اليمنية".

وأشار سريع إلى أن "ذلك يأتي ضمن الدعم العسكري الأمريكي للكيان الإسرائيلي"، بحسب وصفه.

وأضاف: "تم إسقاطها بالسلاح المناسب، و‏إن القوات المسلحة اليمنية (الحوثية) تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتصدي لكل التهديدات المعادية"، بحسب زعمه.

وتابع المتحدث العسكري الحوثي: "التحركات المعادية لن تثني القوات المسلحة اليمنية عن الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الحوثيين، إطلاق دفعة طائرات مسيرة على أهداف حساسة في إسرائيل.