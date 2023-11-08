متحدث حركة فتح: جهد مصري وعربي قوي للضغط على إسرائيل وإيقاف الحرب في غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن «كل التحركات على جميع الأصعدة والجبهات مهمة في هذه المرحلة، وبخاصة الدور المصري الذي يصطدم بعقلية احتلالية لا تؤمن سوى بارتكاب المجازر».



وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «الاحتلال الإسرائيلي يؤمن أنه لا رادع له؛ نتيجة الدعم اللامحدود من الولايات المتحدة وأوروبا»، لافتًا إلى أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل على المستوى العربي لتحويل كل المواقف لحالة ضغط حقيقي.



وتابع: «لا يعقل أن تستمر حكومة الاحتلال في هذا العدوان وهذه المجازر ولا تسمع لأصوات الدول المعتدلة وصوت الأمم المتحدة، والسلطة الأكبر حاليا لوقف هذه المجازر في يد الولايات المتحدة، ويجب أن تتركز كل القوى في الضغط على الولايات المتحدة لتوقف هذا العدوان».



ولفت إلى أن «العالم الآن يقف على مفترق طرق، وعليه أن يقوم بمسئوليته ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، الذي تخطى 10 آلاف شهيد من الشعب الفلسطيني».



وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الممثل الوحيد للفلسطينيين في المحافل الدولية، ومن ضمنها مؤتمر باريس ومؤتمر القمة العربية القادم.





