أردوغان يصل أوزبكستان للمشاركة بقمة التعاون الاقتصادي

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوزبكستانية طشقند، للمشاركة في النسخة الـ16 لقمة منظمة التعاون الاقتصادي.

وأفادت وكالة أنباء "الاناضول" التركية بأن رئيس وزراء أوزبكستان، عبدالله أريبوف، إلى جانب مسئولين آخرين، كانوا في استقبال أردوغان بمطار طشقند الدولي.

ويرافق أردوغان في زيارته وزيرا الخارجية هاكان فيدان، والتجارة عمر بولاط، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس السفير عاكف تشاغطاي قيليج، ورئيس هيئة الحكماء بمنظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس التركي كلمة خلال القمة المقررة غدا الخميس، وأن يعقد لقاءات ثنائية مع الزعماء المشاركين.

ومن المقرر أن يتم في إطار القمة تبادل الأفكار بشأن قضايا مثل زيادة فعالية المنظمة، التي تعتبر تركيا أحد أعضائها المؤسسين، وتحسين التجارة وشبكات النقل والاتصال بين الدول الأعضاء.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي التي تأسست عام 1985، تضم كلا من تركيا، وأذربيجان وإيران وباكستان، وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب