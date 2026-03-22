إيران: أضرار جسيمة في البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء

أكد وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، اليوم الأحد، وقوع أضرار جسيمة في البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء بالبلاد.

وقال آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن البنى التحتية الحيوية للمياه والكهرباء في إيران، تعرضت لخسائر جسيمة نتيجة "الهجمات الإرهابية والسيبرانية" التي شنتها واشنطن وتل أبيب".

وأوضح الوزير أن "الهجمات استهدفت عشرات منشآت نقل وتحلية المياه، ودمرت أجزاء من شبكات التوزيع الاستراتيجية".

وجاءت هذه التصريحات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "سحق وإبادة" محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة".

وحذرت القيادة العسكرية الإيرانية (خاتم الأنبياء) بأن "أي استهداف إضافي لبنيتها التحتية للطاقة سيقابله استهداف لكل منشآت الطاقة وتحلية المياه وتقنية المعلومات التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة".

وتشهد المنطقة تصعيداً حاداً منذ فبراير 2026، حيث شملت العمليات العسكرية المتبادلة، ضربات على حقول غاز (مثل حقل "بارس الجنوبي") ومنشآت تكرير في عدة دول إقليمية وتعمل الفرق الفنية الإيرانية حاليا على إصلاح الأضرار لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل هذا التوتر المتصاعد.